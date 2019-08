Veere is boos om bakkerswinkel die hen wordt ontzegd

De Schelde­straat in Vlissingen rommelt niet, maar bruist

10:00 Het rommelt niet meer in de Scheldestraat in Vlissingen, het bruist van het leven. De winkeltjes in de meest internationale straat van Zeeland floreren. Er is nog wel wat te mopperen, natuurlijk. Het blijft Vlissingen. ,,We horen er niet bij.”