Veere in Franse sferen: jeu de boules in de schaduw van de Grote Kerk

Emotioneel afscheid van Onze Lieve Vrouwe kerk in Vlissingen

VLISSINGEN - ,,Het is tijd voor wat anders‘’, zegt koster Ad Jacquemijns zondagmiddag nuchter nadat hij zijn kerkelijke onderscheiding in ontvangst heeft genomen. Tijdens de allerlaatste viering in de Onze Lieve Vrouwekerk neemt hij na veertig jaar ook afscheid als koster.

24 april