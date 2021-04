Veere hoort wel, maar luistert niet

Tijdens het raadsdebat van afgelopen woensdag over het nieuwe parkeerregime gaf voorzitter Jan de Regt van de Federatie van Ondernemersverenigingen Veere (FOV) daar een treffend voorbeeld van. Hij had, zo vertelde hij, ruim een week eerder namens alle ondernemers een brandbrief over het parkeerbeleid verstuurd naar het gemeentehuis. Daarin riep hij indringend op het nieuwe parkeerregime voor de Veerse kust uit te stellen. Want parkeertarieven invoeren en verhogen, midden in de coronacrisis en op het moment dat het toeristenseizoen begint, is een ronduit slecht idee. Dat zorgt alleen maar voor negatieve publiciteit en een navenant slecht imago waardoor de kans bestaat dat toeristen en recreanten hun heil ergens anders zoeken, aldus de brief.