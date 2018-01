Veere gunt strandpaviljoens iets meer licht in Nota voor Donker

DOMBURG - Veere gunt de strandpaviljoens iets meer licht om gasten veilig over het duin te loodsen. Er komen drie proefopstellingen bij duintrappen en een pad. Dat staat in de nieuwe nota Beleid voor Donker.

Het Veerse college wil de nachtelijke duisternis in de gemeente zoveel mogelijk behouden en op sommige plaatsen herstellen. De raadscommissies geven maandag 15 januari hun commentaar in de commissievergadering. Het uitgangspunt van de Donkernota blijft staan: in natuurgebieden als de Manteling in principe géén licht, behalve bij de strandpaviljoens die daar staan.

Duurzame lampen

Lampen zijn toegelaten maar moeten minimaal, duurzaam en naar beneden gericht zijn. Duintrappen en paden moeten onverlicht blijven, behalve voor één route naar elk paviljoen. Daar mag voor de veiligheid van gasten en werknemers en de bereikbaarheid langs één kant zacht en laag licht branden.

Proefopstellingen bij de trap naar paviljoen de Strandzot in Zoutelande, het pad naar Brooklyn Beach in Domburg en een deel van de trap naar Strandpaviljoen Noordduine bij Domburg moeten als voorbeeld dienen om te zien hoe verlichting in het vervolg kan uitpakken.

Effect op hemelhelderheid

Om dat te meten wordt Astronomy Project Oostkapelle, facilitator van de sterrenwacht Philippus Lansbergen ingeschakeld. Die gaat drie jaar lang meten wat het effect is op de hemelhelderheid op verschillende plekken in de gemeente. Daarbij wordt gebruik gemaakt van rondomfoto’s van het donkere landschap om de horizonvervuiling weer te geven. Veere betaalt daar voor drie jaar 6.300 euro voor.

Paviljoenhouders, vooral die grenzend aan de Manteling, vonden het oorspronkelijke beleid van het college veel te rigide en schadelijk voor de veiligheid van medewerkers en gasten, en voor hun omzetten: paviljoens die schuilgaan achter duistere paden en trappen trekken minder volk. Dat benadeelde de ondernemers in natuurgebieden ten opzichte van paviljoens dichter op de kustkernen.

Klacht van ondernemers