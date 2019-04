Veere gaat ruiters op fiets- en voetpaden bekeuren

Veers kampeerbe­leid, een heksenke­tel?

14:10 DOMBURG - Het zijn spannende weken voor de Veerse minicampings door een rechtszaak over standplaatsen. Veere is een van de belangrijkste Zeeuwse recreatiegemeenten van Zeeland. Toeristen waren vorig jaar goed voor zo’n vijf miljoen overnachtingen. Of dat dit jaar weer wordt gehaald is maar de vraag.