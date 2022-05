Veere gaat het vanaf donderdagavond met 3,7 wethouders doen

‘Gedraaide’ school Oost-Sou­burg: ‘Iemand heeft gigantisch zitten slapen’

OOST-SOUBURG - Ging het pas mis tijdens de bouw? Of was de tekening al fout? Architect Eefje Rikhof van de nieuwe Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg, die 180 graden gedraaid blijkt te zijn, vindt het ook een raadsel. ,,Hád iemand maar naar onze tekeningen gekeken.”

