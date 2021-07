Veere blokkeert bouw hotel-resort bij Biggekerke

Kort geding om bouw van ho­tel-re­sort in Biggekerke uit te stellen

16 juli BIGGEKERKE - De Veerse jurist Bram van Leeuwen stapt naar de rechtbank in zijn strijd tegen de bouw van hotel-resort Zoutelande op het Kaasboerterrein bij Biggekerke. Hij wil via een kort geding ervoor zorgen dat een vergunning voor de bouw van dat hotel wordt geschorst. Volgens Van Leeuwen is er haast geboden omdat Dormio Leisure Development na de zomer wil beginnen met de bouw van het hotel-resort met 466 bedden.