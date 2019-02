Veelzijdig talent Amanda Simons presenteert eerste single

Politiek moppert nog eens goed op bonusbe­leid PZEM

16:32 MIDDELBURG - De Zeeuwse politiek twijfelt of de directie van energiebedrijf PZEM wel iets heeft geleerd van de brede verontwaardiging over het toekennen van aanblijf- en vertrekbonussen. Terugdraaien is geen optie, zegt gedeputeerde Carla Schönknecht (VVD).