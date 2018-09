Veel steun voor heroprichting Teekenacademie Middelburg

Groene innovatie­prijs Veere gestart

6:00 DOMBURG - De prijs van 10.000 euro sinds vorig jaar uitgereikt aan de meest innovatieve, groene ondernemer in de gemeente. Zij of hij heeft een bijzondere, groene innovatie gerealiseerd of in gang gezet, die bijdraagt aan de ambitie van de gemeente: een energieneutrale gemeente in 2050.