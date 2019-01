Veel steun bedreigde orgelman Middelburg: ‘Te triest voor woorden’

,,Dan ben je wel erg ziek om deze man om z’n werk zo te treiteren, echt te triest voor woorden", meldt Yvonne Minnaard-Verheij. Ook zangeres Isabel Provoost laat weten het ‘erg’ te vinden dat dit gebeurt.

Lize de Jonge is opgegroeid met het draaiorgel: ,,Ik zou het echt missen in het straatbeeld! Het is niet zo mijn genre, maar ik vind het altijd een gezellig sfeertje geven. En Peter is altijd vriendelijk en groet me altijd. Peter, laat je niet gek maken en ga vooral zo door!”

Bianca Verwijmeren noemt het draaiorgel een stukje nostalgie. ,,Juist respect voor deze man dat hij dit nog doet. Hopelijk wordt het weer meer gewaardeerd.”

Elleke Griekspoor vindt het draaiorgel prachtig. ,,Doet me denken aan hoe ik altijd een kwartje in het bakje mocht doen als kind. Heerlijke nostalgie. Het leuke gaat er in Nederland meer en meer af. Wat een vlakke en lege samenleving houden we over.”

Onaanvaardbaar

Ook mensen die niet van draaiorgels houden, vinden de agressie tegen Dekker onaanvaardbaar, zoals Nicole Muis: ,,Ik kan het persoonlijk niet waarderen. Het klinkt afschuwelijk. Maar bedreigingen, uitschelden en meer van dat soort onwenselijk gedrag is natuurlijk onacceptabel. Veel kinderen maar ook verstandelijk gehandicapten genieten er juist van. We zullen het met elkaar moeten doen ook al hebben we niet allemaal dezelfde smaak. Verdraagzaamheid heet dat.”