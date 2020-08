Veel schade aan woning na felle brand in Middelburg

Bij de brandweer werd rond 04.05 uur melding gemaakt van een brandend voertuig bij een woning aan de Keurhove. Daar stond een scootmobiel in brand. Toen de brandweer arriveerde had het vuur al flink om zich heen gegrepen. De kunststof kozijnen van de voordeur en dat van het raam aan de voorzijde waren grotendeels gesmolten, ruiten waren geklapt en in de woning stond behoorlijk wat rook.

Scootmobiel

De brandweervrijwilligers van de post Torenweg handelden de brand in hun ééntje af. De politie heeft de zwaar beschadigde woning vannacht bewaakt. De schade is inmiddels goed zichtbaar: de gevel is zwartgeblakerd, in de woning is veel rook- en roetschade en buiten zijn onder meer de dakgoot en een tuinhek beschadigd. In de tuin staat de uitgebrande scootmobiel.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

De restanten van de scootmobiel zijn nog zichtbaar.