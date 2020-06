Veel positieve reacties voor Wendy uit Middelburg over ontvangen oogwit van donor

Ze hoopt op deze manier ook meer begrip te hebben gecreëerd. ,,Het is gewoon fijn als je het niet telkens weer uit moet leggen. Zo droeg ik in de eerste weken na de operatie een ooglapje. Dan word je vaak aangekeken of zelfs aangesproken. Sommige mensen vroegen brutaal waarom ik het droeg of zeiden dat het zeker door een vuurpijl kwam. Door dat artikel weten mensen in de omgeving waarom ik dat droeg. Nu kreeg ik van veel mensen de reactie dat ze het niet zien aan mijn oog. Hoewel ik er nu niet heel onzeker meer over ben, voelt dat toch goed. Ik moest even nadenken of ik mee wilde werken aan het interview, maar ik ben blij dat ik mijn verhaal heb verteld. Dit is ook een dank je wel naar mijn donor.”