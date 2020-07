Veel kijkers voor de hotelappartementen in de nog kale Timmerfabriek van Vlissingen

Het torentje, dat in de Tweede Wereldoorlog van het gebouw werd geschoten, wordt gereconstrueerd, belooft Joeri Beekman van ontwikkelaar Team For Real. De zware, gele hijskraan in de nok blijft ook. ,,Misschien hangen we er een kroonluchter aan boven de bar.” De zware houten roldeuren krijgen straks een rol aan weerszijden van de entree aan de havenzijde. En de brede, bijna bordestrappen van de fabriek zijn straks de nooduitgang.