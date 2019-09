Veel kijkers boos dat vlootschouw in Vlissingen aan hun neus voorbij ging

Middelburg maakt zich op voor renovatie Stations­brug

15:35 MIDDELBURG - Over drie weken verdwijnt de Stationsbrug uit Middelburg voor een grondige renovatie. En over twee weken wordt daarom tussen de binnenstad en het NS-station een tijdelijke brug over het Kanaal door Walcheren gelegd. Voor al dat werk is dinsdag begonnen met het inrichten van een bouwterrein.