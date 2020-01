Veel kapot tijdens Oud en Nieuw: ‘Ze vernielden mijn auto met zelfgemaakt vuurwerk’

Fietsen­stal­ling Middelburg richt zich in 2020 op kusttoeris­ten en kunste­naars

14:23 MIDDELBURG - Met 27.000 bezoekers in zeven maanden is de bewaakte maar gratis fietsenstalling in het centrum van Middelburg een succes. In 2020 richt het Service Centrum Zusterplein het vizier op toeristen die aan de kust verblijven, en op kunstenaars die er in de zomermaanden willen werken.