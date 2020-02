Veel extra’s op nieuwe banen De Kruitmolen: ‘Noem het interactief bowlen’

Cel- en taakstraf geëist tegen Veerenaar (20), die zus hielp en jongen aftuigde

16:44 MIDDELBURG - Tegen de 20-jarige D. de R. uit Veere is vandaag in Middelburg een gevangenisstraf van 34 dagen plus een taakstraf van honderd uur geëist. Ook het OM dat hij een schadevergoeding moet betalen van 500 euro.