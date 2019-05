Veel dode vogels in de tuinen in Zeeland: ‘Gebruik geen gif tegen buxusmot’

VIDEO Stadsbei­aar­dier eert broedende slechtval­ken met speciale nummers

10:23 MIDDELBURG - Het komt niet zo vaak voor dat slechtvalken broeden op een toren waar stadsbeiaardier Janno den Engelsman muziek maakt. Op de Lange Jan in Middelburg is dat momenteel wel het geval. Dat verdient een eerbetoon voor de vogels, vindt Den Engelsman. Daarom maakte hij twee bekende nummers over vogels geschikt voor het carillon.