Veel brandjes en fataal ongeval tijdens jaarwisseling op Walcheren

De gezellig­heid van carbid schieten in Seroosker­ke

31 december SEROOSKERKE - ,,We mogen maar tot vier uur, hé?” Opschieten is het motto, maandagmiddag bij molen De Jonge Johannes in Serooskerke. De tien carbidtonnen worden doorlopend geladen: papier, carbid, scheutje water, deksel erop en vuur achter de ton.