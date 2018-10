Veel bezoek voor de 82 katten en 11 honden in dierenasiel Walcheren

VIDEO Burgh best beetje jaloers op Zoutelande: 'Binnen 5 minuten is het hier leeg'

14:03 BURGH-HAAMSTEDE - Zoutelande heeft de hit van Bløf, een van de mooiste stranden én de finish van de Kustmarathon. Vooral op dat laatste zijn ze in Burgh-Haamstede best een beetje jaloers. ,,We hebben hier om 12.00 uur het vertrek, maar vijf minuten later is het hier helemaal leeg'', vertelt Luc Maes, die vanuit zijn atelier recht op de startboog kijkt.