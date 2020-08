Vaste beller reactieprogramma Omroep Zeeland krijgt kogelbrief

Video Steekpar­tij bij juwelier Middelburg, twee gewonden, dader voortvluch­tig

22 augustus MIDDELBURG - Bij juwelier ‘t Gouddoppertje in de Nieuwe Burg in Middelburg zijn vrijdagmorgen twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. De dader is na de aanval gevlucht en nog niet gevonden. Diverse straten in de binnenstad waren voor onderzoek afgesloten.