Varkensboer Vos werd dé Muziekboer van Walcheren en heeft geen dag spijt van die stap

Henk Vos showt zijn grote sleutelbos. Hij kan ermee in alle twaalf oefenruimtes in zijn drie lange voormalige varkensstallen. ,,Ik kan ook in de opslaghokken waar muzikanten hun instrumenten en spullen in zetten, we willen hier geen rotzooi.” Met camera’s kunnen Boer Vos en zijn vrouw Dicky de oefenruimtes en studio’s in de gaten houden. Maar bij de oefenruimtes is het vooral een zoete inval van vaste gasten, van muzikanten die vaak al jaren bij Vos repeteren en muziek opnemen.