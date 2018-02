Van Zandbrink denkt in Eerste Kamer van waarde voor Veere en Zeeland te zijn

De inwoner van Aagtekerke is als elfde kandidaat te vinden op de kieslijst van de PvdA/GroenLinks Veere en 'canvast' samen met andere kandidaten en sympathisanten zaterdag in Westkapelle. Hij krabt zich even achter de oren na de vraag of hij bij het ontvangen van genoeg voorkeurstemmen in de gemeenteraad van Veere gaat zitten. Juridisch zijn er geen beletsels, weet de Veerse wethouder Chris Maas.

,,Maar als partij hebben we afgesproken die bestuursfuncties niet te combineren", riposteert Van Zandbrink. ,,Dan geef je toch die zetel in de Eerste Kamer op, een raadszetel in Veere is veel belangrijker", grijnst een jonge mede-folderaar. Van Zandbrink lacht hem toe, maar laat vervolgens toch weten van meer waarde te kunnen zijn in Den Haag. ,,Een zetel in de Veerse raad is niet waarschijnlijk op plek elf. Maar daarnaast denk ik in de Eerste Kamer meer te kunnen doen voor de gemeente en Zeeland. Ik kan de stem van het platteland en van Zeeland laten horen. Beslissende bestuurders er van doordringen hoe het is om twee halve ziekenhuizen te hebben; ziekenhuizen die niet zo maar samen kunnen worden gevoegd, omdat er een Westerscheldetunnel tussen ligt. En ik kan schetsen hoe belangrijk de grensoverschrijdende haven is als motor voor de Zeeuwse economie", somt hij op.