Van surfer tot chauffeur; vrijwilligersmarkt Middelburg biedt kansen voor iedereen

Vrijwilligerswerk is allang niet meer alleen voor ouderen of mensen die veel tijd over hebben. Op de vrijwilligersmarkt in Middelburg vertellen Mirjam Geldof en Robin Vreeke bezoekers maar al te graag over hun werk voor de Dierenambulance. Mirjam: ,,Ik doe dit nu ongeveer een jaar. Ik dacht ik kan wel geld schenken, maar ik wil zelf ook iets betekenen. En daar krijg je veel voor terug. We werken met een hecht team en de mensen die je helpt zijn je zo dankbaar als je bijvoorbeeld hun vogeltje hebt weten te vangen. Robin: ,,We hebben een gezamenlijke WhatsAppgroep en geven elke week door wanneer we beschikbaar zijn. We hebben allerlei mensen nodig, maar we hopen vandaag vooral chauffeurs te vinden die ’s nachts willen en durven rijden in de ambulance.”