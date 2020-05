Van stamtafel tot podiumdouche - alles van Zeelands beroemdste disco De Hooizolder is nu te koop

Dinsdag 26 mei begint op internet een veiling. Belangstellenden kunnen tot woensdag 10 juni een bod uitbrengen op spullen die ze willen hebben. Wie alles eerst in het echt wil zien om een bod uit te brengen, kan op donderdag 4 juni van 9.00 tot 12.00 uur naar een kijkdag in de discotheek.

380 items

Voor de veiling van de inboedel is BVA Auctions ingeschakeld. Er zijn meer dan 380 items te koop via www.bva-auctions.com. Had je een vast plekje met je vriend(inn)en, dan is de stamtafel er wellicht nog. Zelfs de podiumdouche van de Miss Wet-verkiezing is te koop. Wie de nostalgische neonletters van ‘De Hoooi’ wil hebben, moet ze wel zelf van het dak schroeven.