Van overlast naar overwinning: skaters krijgen nieuw skatepark en mogen tijdelijk de oude baan weer op

video De Hulk in Bulk is een monster: twee happen en de vrachtwa­gen is vol

8 april RITTHEM - Hij is 40 meter hoog en 420.000 kilo zwaar. De grootste hydraulische overslagmachine ter wereld staat sinds kort bij Bulk Terminal Zeeland (BTZ) in het Vlissingse havengebied. En omdat hij knalgroen is, hebben ze hun zwaargewicht de Hulk in Bulk gedoopt. ,,Dit is een monster.”