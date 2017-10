Van ontucht verdachte Souburger moet opnieuw worden onderzocht

Hard­co­re­punk­band Rites uit Middelburg presenteert nieuwe EP

14:41 MIDDELBURG - Misery is company. Zo heet de nieuwe EP van de Middelburgse hardcorepunkband Rites. Het vijftal presenteert de plaat vrijdag 3 november in Café De Vrijbuiter in Goes. De avond begint om 21.00 uur en de toegang is gratis.