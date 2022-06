Van kroegentocht tot jeugdeducatie, diversiteit op Zeeland Jazz Festival

Jazz is geen alledaags muziekgenre dat in vele huiskamers klinkt. ,,Daarom is de essentie van dit festival om bezoekers kennis te laten maken met hoe mooi jazzmuziek kan zijn”, vertelt medeorganisator Maurits Portier. ,,Het is wat mij betreft muziek die gehoord mag worden. Dit jaar met mooie namen zoals Jungle by Night, Hans Dulfer Quintet, Flat Earth Society en Toots 100 jaar.”

Het programma in Terneuzen wordt gekenmerkt door accenten die betrekking hebben op de roemruchte historie van het 50-jarige festival. Mike del Ferro brengt een programma over Toots Thielemans die in 2022 100 jaar zou zijn geworden. Portier: ,,We hebben als festival bewust gekozen voor optredens in Podium De Pit in Terneuzen. Daarmee creëren we een opening naar een jonger publiek. We hopen dat jongeren die normaal komen kijken in De Pit, ook een keer warm lopen voor jazz.”