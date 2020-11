Van knuffels tot koffiezetters, bijna alles wordt gerepareerd bij Repair Café Middelburg

In winkelcentrum Dauwendaele kloppen zaterdag heel wat mensen aan bij het Repair Café in de hoop dat wat stuk is het straks weer doet. Variërend van een paar jaar oude stofzuiger tot en met een bijna vijftig jaar oude Beogram 3000 platenspeler. Voor Owen Vader (16) vormt die platenspeler een uitdaging. ,,Want dit is oude techniek, van ver voor mijn tijd”, aldus de vrijwilligers die al twee jaar actief is bij Repair Café. Hij vermoedt dat er problemen zijn met de aandrijfsnaar. Nadat hij voorzichtig het apparaat open maakt ziet hij dat dat klopt. De aandrijfsnaar ligt er slap bij. ,,Alle rek is eruit.” Een nieuwe kost volgens hem een paar euro zodat de eigenaar weer jaren lp’s en singeltjes kan draaien.