Van hoofdkantoor van de VOC tot gymzaal tot energiezuinige huurhuizen: Woongoed bouwt op historische grond

Veerse dorpen omarmen plan voor nieuwe scholen en gymzalen: ‘Alsof ik het zelf geschreven heb’

23 oktober AAGTEKERKE - ,,Zeer goed, heel blij, meer dan tevreden.” Voorzitter Hans Nonnekes van de dorpsraad in Aagtekerke heeft niet veel woorden nodig om aan te geven hoe hij denkt over de gemeentelijke plannen voor nieuwe voorzieningen in zijn dorp. ,,Het is bijna alsof ik ze zelf geschreven heb.” Ook zijn collega's in Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle zijn tevreden, al zien die nog wel wat verbeterpuntjes.