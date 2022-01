Van homofiele oester tot vissenkommen op het Vlissingse strand, boek van vader en dochter Fust zet kinderen en ouders aan het denken

VLISSINGEN - Susanne Fust is er trots op. Samen met haar vader maakte ze het boek Sterke verhalen van kapitein Fusto . Zij de illustraties, hij de verhalen. Er is een hoofdrol weggelegd voor Vlissingen en ook al is het voor kinderen, controversiële onderwerpen worden niet geschuwd.

Als ze in Vlissingen een mooi hoekje ziet, kan Susanne (31) zich nauwelijks beheersen. Ze wil het dan zo snel mogelijk vastleggen in een tekening. Het resultaat is terug te zien op Instagram, zoals vorige week met theehuis Tilly Rose op de Oude Markt gebeurde. Enerzijds levert dat haar als startende zelfstandig ondernemer wat naamsbekendheid op en anderzijds wil ze met haar vrolijke tekeningen van horecapanden de uitbaters een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijd.

Susanne werkte tot begin dit jaar zelf ook in de horeca, maar besloot haar droom na te jagen en zich volledig te storten op een carrière als illustrator. Tekenen is wat ze al van kleins af aan graag doet, maar het was nooit meer dan een hobby. Toen corona de horeca platlegde en ze tijd over had, gaf dat haar het laatste zetje om te doen wat ze het liefste doet. Ze besloot daarom de schrijfsels van haar vader te illustreren en eind dit jaar was daar hun eerste boek.

Susanne: ,,Ik weet niet beter dan dat mijn vader verhaaltjes vertelde. Ik vond dat prachtig, maar hij heeft daar nooit wat mee gedaan. Pas toen hij in Vlissingen kwam wonen, nadat ik daar voor een opleiding en later de liefde bleef hangen, begon hij ze op te schrijven. Hij werd net als ik verliefd op de stad. Toen hij me zijn verhaaltjes stuurde, kreeg ik meteen allerlei ideeën voor tekeningen. Die heb ik gemaakt en hem als verrassing voor zijn verjaardag cadeau gedaan. Hij was emotioneel en heel blij dat we nu samen iets in handen hadden om uit te geven.”