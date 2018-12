Van Hazes tot James Bond: de Lange Jan speelt een uur lang verzoeknummers

MIDDELBURG - Klinkt in januari Het Smurfenlied uit het carillon in de Lange Jan in Middelburg? Of Zij gelooft in mij van André Hazes? Of het James Bond theme? Of misschien wel alledrie? Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Middelburg speelt Janno den Engelsman een uur lang verzoeknummers, en alle drie deze nummers staan op een lijst waaruit het publiek verzoeknummers mag kiezen.