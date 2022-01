Van der Zwaag kondigt zijn vertrek aan als burgemeester van Veere: ‘Tijd voor een nieuw iemand’

,,Ik heb voor mijzelf en voor de gemeente de balans opgemaakt. Na ruim zestien jaar burgemeester te zijn geweest van Veere ga ik op zoek naar een nieuwe uitdaging.” Wat dat is, weet hij nog niet. Het liefst blijft hij actief in het openbaar bestuur. ,,Ik heb een brede werkervaring, maar het openbaar bestuur, daar wil ik graag actief in blijven.”

Hij sluit niet uit dat een functie als waarnemend burgemeester misschien wel iets voor hem is. ,,Want het burgemeesterschap is de mooiste baan die er is.”

Nog niet weg

Na de Pedagogische Academie is Rob van der Zwaag afgestudeerd in maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en vervolgens is hij het bedrijfsleven ingegaan en werkte als accountmanager bij ING. Sinds 1999 is hij actief in de lokale politiek. Hij was wethouder van Venlo en volgde op 16 januari 2006 Adrie de Bruijn op als burgemeester van Veere. ,,Ik ben nu zestig. Ik heb altijd gezegd dat ik niet langer dan drie termijnen burgemeester wil zijn. Hoe mooi het vak en de gemeente ook is, het wordt tijd voor een nieuw iemand.”