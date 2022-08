Van der Welle: Inwoners en oud-Westkapellenaren hebben interesse voor nieuw woonwijkje

Enkele weken geleden maakten ze bekend dat ze op een perceel eigen grond aan de Kerkweg/Noordweg graag een veertigtal huizen willen bouwen. Sinds die tijd krijgen ze tal van reacties, aldus Henk van der Welle. ,,Afgelopen weekeinde nog kwam iemand langs die daar graag wil wonen.”

De inwoner van Westkapelle is door sommige reacties erg verrast. ,,Want er komen ook mensen langs die nu prachtig wonen in een mooi en groot huis. Maar ook zij willen iets anders en zijn geïnteresseerd in een levensloopbestendige woning. Want met zo’n woning kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen.”

De vele reacties zorgen ervoor dat de familie die plannen graag wil doorzetten. Het gaat om één of twee vrijstaande woningen op een groot perceel, zeven wat kleinere kavels voor of vrijstaande woningen of twee-onder-een-kappers. Vervolgens veertien levensloopbestendige woningen die gebouwd worden in de vorm van een hofje. En ook achttien starterswoningen met een redelijke tuin op een perceel van zo’n 160 vierkante meter. Exacte prijzen weten ze nog niet maar Henk van der Welle hoopt dat het lukt de starterswoningen en levensloopbestendige woningen in de markt te zetten voor prijzen tussen 263.000 en 345.000 euro, inclusief grond.

Molenwal

De familie kwam op het idee voor de bouw van woningen op dat perceel omdat de gemeente Veere vorig jaar interesse toonde voor de kavel. Het college van burgemeester en wethouders wilde daar eventueel de nieuwe basisscholen een gymzaal en een aantal woningen bouwen. Maar het koos uiteindelijk voor de Molenwal omdat uit een peiling onder inwoners en ondernemers bleek dat er een lichte voorkeur was voor die locatie.

Quote Ze willen nu graag terugkeren naar hun geboorte­dorp Henk van der Welle

Na die keuze voor de Molenwal benaderde de familie een bureau dat samen met hen een plan bedacht. Want de familieleden horen maar wat vaak dat er een grote behoefte is aan nieuwe woningen. Dat bleek ook na de eerste publicatie over hun plan. ,,De dagen daarna zijn we heel vaak benaderd.” Tot hun verrassing ook door mensen die jaren geleden Westkapelle verlieten voor een carrière buiten Zeeland. ,,Zij willen nu graag terugkeren naar hun geboortedorp maar kunnen geen woning vinden. Maar als dit plan doorgaat hopen ze een kans te maken.” Jongeren klopten nog niet bij hen aan voor een starterswoning. ,,Maar wel ouders die hopen dat hun zoon of dochter daar kan wonen.”

Van der Welle geeft aan dat er nog geen enkele zekerheid is te geven of en wanneer ze daar kunnen bouwen. ,,Want de gemeente moet nog wel akkoord gaan.”