Van complimenten tot WOK-meldingen bij grote verkeerscontrole Vlissingen

Middelburg gaat niet alleen puin ruimen, maar ook leren van oude fouten

1 oktober MIDDELBURG - Puin ruimen is het eerste dat Middelburg gaat doen nu het financiële herstelplan klaar is. Maar omkijken is ook nodig, vindt de gemeenteraad. Want hoe komt het toch dat de problemen al zo lang bestaan en zo groot zijn geworden? Op die vraag moet de Rekenkamer, een onafhankelijk onderzoeksteam, snel antwoord vinden.