Van bijna failliet naar 5 miljoen over: ‘Maar Middelburg moet voorzichtig blijven’

Schrijver nieuwe Zeeuwse thorarol moest elke dag eerst in bad

Middelburg - Al dansend en begeleid met luide muziek uit een kingsize ghettoblaster werd zondag een nieuwe thorarol de Middelburgse synagoge binnen gebracht. Het is voor het eerst sinds de oprichting van de Joodse gemeente Zeeland in 1705 dat de synagoge weer in het bezit is zo’n nieuwe rol.

19 juni