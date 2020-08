Val uit Scheldekraan was ongeval

De politie heeft getuigen gesproken, een sporenonderzoek gedaan en camerabeelden bekeken. Daaruit bleek dat de man zelf in de kraan was geklommen, waarna hij eruit viel. De dag daarvoor was hij ook al in de Scheldekraan geklommen. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis. Omdat er geen sprake is van een misdrijf, heeft de politie het onderzoek afgesloten.