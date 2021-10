Vakbond FNV: ‘Zeeland is bezig busvervoer kapot te maken’

Aziatische Heintje Davids legt mes en vork neer; Vlissings restaurant Da-Xin sluit deuren definitief

10 oktober VLISSINGEN - Wie nog een keer een bijzondere rijsttafel of Aziatische tapas wil eten in Vlissingen heeft nog dik drie weken. Per 1 november sluit Food Republic Da-Xin de deuren aan het Beursplein.