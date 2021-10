Vakbond FNV dreigt met acties bij tankopslagbedrijf Vesta in Vlissingen

Stickers 1,5 meter verdwijnen van de stations, te beginnen in Vlissingen

27 september VLISSINGEN - Eind oktober zijn alle coronastickers en -mededelingen verdwenen van de 400 treinstations in Nederland. De Zeeuwse lijn is als eerst aan de beurt. Maandagochtend is de NS aan de slag gegaan op het station in Vlissingen.