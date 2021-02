Vakantievangers vasthouden op je vakantiepark? Dan moet je heel wat te bieden hebben

VIDEO Moskeebe­stuur vraagt Vlissingse Marokkanen rust te bewaren na commotie over video

29 januari VLISSINGEN - Het bestuur van de Touba Moskee in Vlissingen vraagt de Marokkaanse gemeenschap in en rond Vlissingen de rust te bewaren. Directe aanleiding is de commotie die is ontstaan door een video waarin een Vlissinger schokkende uitspraken doet over Marokkanen.