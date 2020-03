Vakantieparken blijven gewoon dicht, volksgezondheid is leidend, ook in Veere

Reisgids Hello Zeeland schiet onderne­mers te hulp met verkoop van cadeaubon­nen

14:37 TERNEUZEN - De makers van reisgids Hello Zeeland schieten Zeeuwse ondernemers in de horeca, kleinhandel en toerismesector te hulp. Om toch inkomsten te vergaren, kunnen zij via de website van Hello Zeeland cadeaubonnen verkopen, die in te wisselen zijn ná de coronacrisis.