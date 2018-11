Vakantieboerderij Dishoek wordt zorgboerderij

De boerderij aan de Strandweg 6 is al omgebouwd tot een complex met een aantal toeristische appartementen. De eigenaren willen die gebruiken als wooneenheden voor jongeren met een licht verstandelijke beperking of gedragsproblemen. In eerste instantie is het de bedoeling om daar vijf jongeren op te vangen. In de toekomst worden dat er mogelijk twee keer zo veel, blijkt uit een notitie van het dagelijks bestuur van de gemeente. Daaruit blijkt ook dat de eigenaren al vijf jongeren op het oog hebben die daar willen wonen. Ze gaan werken in de eigen theetuin en krijgen ook therapie met dieren.