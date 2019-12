Vader abt en zijn zusters vieren kerst in Vlissingen met gemengde gevoelens

Klas van 2000 Nelleke had nog geen dag spijt van terugkeer naar Zeeland: ‘Alles viel op z'n plek’

24 december Na het vwo op het Zwin College in Oostburg verhuisde Nelleke Kikkert-Van der Griendt van Groede naar Enschede. Ze woonde na haar studie veertien jaar in de Randstad, maar keerde vorig jaar terug naar Zeeland, met haar man Tomas en vier kinderen. ,,Eerst keken we uit op de snelweg, nu op de duinen.”