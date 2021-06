‘Unieke lichten in duinen Dishoek en Zoutelande verdienen bescherming door gemeente Veere’

Tussen dam en dijk: het leven in voormalig dijkhuis tussen Veerse boeren en kunste­naars

2 juni VEERE ‘Lijn Pieter Brasser heeft ook mazelen en vele kinders in Veere ook’ schrijft Nell Lensvelt mei 1923 vanuit het oude dijkhuis aan de Veerse Polredijk. In 1944 verzwolgen door de golven. Hoe leefde het gezin Lensvelt daar? Kleinzoon Ard Hesselink legde dat vast in kloek boek.