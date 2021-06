‘Uitspraken van waterschapsbestuurder Marien Weststrate over maaien van zeldzame bloem in Vlissingen zijn ongepast’

EENS EEN ZEEUW Jim (45) probeert Zeeuwen die zijn verhuisd terug naar Zeeland te krijgen: ’Er zijn meer carrière­kan­sen dan menigeen denkt’

10 juni Jim Goedhart (45) woont in Den Haag en groeide op in Middelburg. Al ging hij weg uit Zeeland, toch vindt hij het heel belangrijk om als Zeeuw in verbinding te blijven met de provincie. Hij heeft er zelfs een missie van gemaakt om te zorgen dat andere Zeeuwen dat ook doen.