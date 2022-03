Uitspraak in moordzaak Biggekerke te volgen via livestream

Van den D. wordt verdacht van moord op zijn schoonvader Henk Cijsouw (67) en poging tot moord op zijn ex-vrouw. Omdat Van den D. door deskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard vallen de feiten hem niet aan te rekenen. Het Openbaar Ministerie eiste anderhalve week geleden om die reden tbs met dwangverpleging , wat bekent dat Van den D. zou moeten worden opgenomen in een gesloten kliniek .

Henk Cijsouw werd op maandag 13 september 2021 op het erf van zijn woning in Biggekerke om het leven gebracht door Van den D., die hem met een mes te lijf was gegaan. Cijsouws dochter, met wie Van den D. in scheiding lag, zag het drama gebeuren en vluchtte de woning in. Ze sloot zich op in de badkamer.