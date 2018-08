Uitslaande brand in paardenschuur aan Landbouwweg bij Ritthem

ZOMERSERIE Met een bakfiets vol kids heel Vlissingen door

7:30 VLISSINGEN - Bakfietsen duiken steeds vaker op in het straatbeeld. Vooral in de binnenstad, waar geen ruimte is voor auto’s. Aangedreven door een elektromotor is het allang niet meer dat logge, rechthoekige gevaarte. Sterker nog, voor de dames van kinderopvang Kiddo’z in Vlissingen is het hun pronkstuk. ,,Mensen maken foto’s en staren je na. In no-time kent iedereen je.”