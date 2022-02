Uitslaande brand in Middelburg: bewoners blijven ongedeerd

Geboren Middelbur­ger Pieter Jan Mersie gaat kar trekken bij Christen­Unie Vlissingen

VLISSINGEN - Pieter Jan Mersie is de nieuwe lijsttrekker van de ChristenUnie in Vlissingen. Hij neemt het stokje over van Coen van Dalen, die na 16 jaar naar de Lokale Partij Vlissingen (LPV) vertrekt.

30 januari