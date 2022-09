Uitslaande brand in huis Nieuw- en Sint Joosland

Maar één woning onder 250.000 euro te koop in gemeente Veere, rest duurder tot heel veel duurder

DOMBURG - Maar één van nog geen 250.000 euro. Een korte zoektocht op huizensite Funda.nl laat zien hoe hard het nodig is dat in de gemeente Veere goedkope koopwoningen worden gebouwd. Op dit moment staat er in de hele gemeente maar één woning te koop die minder kost dan een kwart miljoen euro.

