Uitslaande brand aan Burggang in Middelburg

MIDDELBURG - Aan de Burggang in Middelburg is rond 13.45 uur een uitslaande brand uitgebroken. Het gaat om een leegstaand pand; het is niet bekend of er mensen in het gebouw aanwezig waren. Diverse brandweervoertuigen zijn ter plaatse. Om de hulpverlening goed te kunnen coördineren is opgeschaald naar GRIP1.