Uitleg geven aan inwoners werkt in Veere

Ze meldt in het jaarverslag ook dat er vaker een beroep op hen wordt gedaan. In 2018 dienden mensen of organisaties 76 maal een bezwaarschrift in omdat ze het niet eens waren met een besluit van de gemeente. Het jaar daarvoor ging het om 63 bezwaarschriften en in 2016 in totaal om 66. De stijging komt volgens de commissie omdat Veere nu vol inzet op handhaven. Mensen die illegaal woningen verhuren of op een andere manier zich niet aan de regels houden, krijgen te maken met dwangsommen. In voorgaande jaren gebeurde dat minder. De gemeente heeft extra mensen aangenomen zodat er meer werk gemaakt wordt van het opsporen en vervolgen van mogelijke illegale activiteiten.